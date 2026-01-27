Ausblick: Nordnet Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nordnet Registered lädt am 28.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,99 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 16,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,56 SEK erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Nordnet Registered mit einem Umsatz von insgesamt 1,36 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,73 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 21,27 Prozent verringert.

Die Prognosen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 11,88 SEK, gegenüber 10,86 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 5,35 Milliarden SEK im Vergleich zu 6,68 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at