Nordnet AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QHT3 / ISIN: SE0015192067
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Nordnet Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Nordnet Registered lädt am 22.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,58 SEK. Im Vorjahresquartal waren 2,81 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,59 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Nordnet Registered für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,57 Milliarden SEK aus.
Der Ausblick von 20 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 14,56 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 11,83 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 6,34 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 6,57 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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