Ausblick: Nordnet Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nordnet Registered wird sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

11 Analysten schätzen, dass Nordnet Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,38 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,13 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Nordnet Registered in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,18 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,49 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 1,74 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,78 SEK im Vergleich zu 11,83 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 6,09 Milliarden SEK, gegenüber 6,57 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at