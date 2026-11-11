Nordrest Aktie
WKN DE: A40E7H / ISIN: SE0022088217
|
11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Nordrest legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Nordrest wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,87 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 69,74 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,28 SEK je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite soll Nordrest 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 676,0 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 16,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nordrest 578,0 Millionen SEK umsetzen können.
Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 18,10 SEK, gegenüber 15,51 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 2,97 Milliarden SEK im Vergleich zu 2,55 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordrest Holding AB Registered Shs
|
11.11.26
|Ausblick: Nordrest legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.10.26
|Erste Schätzungen: Nordrest präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.08.26
|Ausblick: Nordrest öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.08.26
|Erste Schätzungen: Nordrest stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.05.26
|Ausblick: Nordrest stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Nordrest Holding AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Nordrest Holding AB Registered Shs
|22,80
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich erwartet -- DAX dürfte Erholung mit Rekordhoch fortsetzen -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag fester erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ein neues Rekordhoch erklimmen. Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste.