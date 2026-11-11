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WKN DE: A40E7H / ISIN: SE0022088217

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Nordrest legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nordrest wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,87 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 69,74 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,28 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Nordrest 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 676,0 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 16,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nordrest 578,0 Millionen SEK umsetzen können.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 18,10 SEK, gegenüber 15,51 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 2,97 Milliarden SEK im Vergleich zu 2,55 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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