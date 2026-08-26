Nordrest Aktie
WKN DE: A40E7H / ISIN: SE0022088217
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26.08.2026 07:01:06
Ausblick: Nordrest öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Nordrest wird am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 3,88 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,44 SEK je Aktie erzielt worden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 705,2 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 14,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 615,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 16,73 SEK, gegenüber 15,51 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 2,89 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,55 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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