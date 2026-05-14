Nordrest Aktie

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WKN DE: A40E7H / ISIN: SE0022088217

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14.05.2026 07:01:06

Ausblick: Nordrest stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nordrest wird am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 3,14 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Nordrest ein EPS von 2,69 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 25,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 670,7 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 533,9 Millionen SEK umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 16,52 SEK, während im vorherigen Jahr noch 15,51 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,85 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,55 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at

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