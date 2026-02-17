Ausblick: Nordrest veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Nordrest wird am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,39 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 22,38 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,77 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 27,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 681,4 Millionen SEK gegenüber 534,3 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 11,83 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 10,22 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 2,41 Milliarden SEK, gegenüber 1,91 Milliarden SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at