Ausblick: Nordson informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nordson öffnet am 10.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,93 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Nordson ein EPS von 2,12 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,22 Prozent auf 761,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 744,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,13 USD, gegenüber 8,11 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 2,80 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,69 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at