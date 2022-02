Ausblick: Nordson legt Quartalsergebnis vor

Nordson präsentiert in der am 22.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2022 endete.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,91 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 606,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 15,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nordson einen Umsatz von 526,6 Millionen USD eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,93 USD, gegenüber 7,74 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 2,58 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,36 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at