Nordson Aktie

WKN: 866725 / ISIN: US6556631025

17.02.2026 07:01:06

Ausblick: Nordson stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nordson veröffentlicht am 18.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,37 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 652,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 6,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nordson einen Umsatz von 615,4 Millionen USD eingefahren.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 11,28 USD, gegenüber 8,51 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 2,91 Milliarden USD im Vergleich zu 2,79 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

