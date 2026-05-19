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WKN: 866725 / ISIN: US6556631025

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19.05.2026 07:01:06

Ausblick: Nordson verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nordson wird sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals äußern.

8 Analysten schätzen, dass Nordson für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,82 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,97 USD je Aktie erwirtschaftet.

Nordson soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 728,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 682,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,43 USD im Vergleich zu 8,51 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 2,95 Milliarden USD, gegenüber 2,79 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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