Ausblick: Norfolk Southern vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Norfolk Southern gibt am 29.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

22 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,76 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,23 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Norfolk Southern nach den Prognosen von 17 Analysten im Schnitt 3,00 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,02 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,02 USD im Vergleich zu 11,57 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 12,21 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 12,12 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at