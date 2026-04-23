Norfolk Southern Aktie

Norfolk Southern für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867028 / ISIN: US6558441084

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23.04.2026 07:01:06

Ausblick: Norfolk Southern vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Norfolk Southern präsentiert am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

20 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,49 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Norfolk Southern in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,09 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 3,00 Milliarden USD im Vergleich zu 2,99 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,01 USD, während im vorherigen Jahr noch 12,75 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,61 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 12,18 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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