Ausblick: Norfolk Southern vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Norfolk Southern wird am 23.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 20 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,32 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Norfolk Southern noch 3,41 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 16 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,62 Prozent auf 3,38 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Norfolk Southern noch 3,11 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 12,43 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 12,75 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 12,94 Milliarden USD, gegenüber 12,18 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at