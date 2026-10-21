Ausblick: Norfolk Southern zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Norfolk Southern wird am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

20 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,46 USD gegenüber 3,16 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten einen Zuwachs von 12,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,48 Milliarden USD gegenüber 3,10 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,88 USD, wohingegen im Vorjahr noch 12,75 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,35 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 12,18 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at