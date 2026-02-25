Ausblick: Norse Atlantic ASA Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Norse Atlantic ASA Registered wird am 26.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -1,988 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,870 NOK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 3,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,40 Milliarden NOK gegenüber 1,36 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,367 NOK, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -11,290 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 6,95 Milliarden NOK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 6,32 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at