Ausblick: Norsk Hydro As informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Norsk Hydro As wird am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Gewinn von 0,079 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,32 Prozent auf 4,79 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,91 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 20 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,519 USD je Aktie, gegenüber 0,270 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 19 Analysten durchschnittlich auf 20,88 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 18,88 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at