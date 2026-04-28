Norsk Hydro AsaShs Aktie
WKN: 871628 / ISIN: US6565316055
|
28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Norsk Hydro As stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Norsk Hydro As wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,168 USD aus. Im letzten Jahr hatte Norsk Hydro As einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten einen Zuwachs von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,42 Milliarden USD gegenüber 5,29 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 20 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,901 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,330 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 19 Analysten auf durchschnittlich 22,85 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 19,88 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Norsk Hydro AsaShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh
|
07:01
|Ausblick: Norsk Hydro As stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Norsk Hydro As präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.02.26
|Ausblick: Norsk Hydro As informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: Norsk Hydro As stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Norsk Hydro AsaShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.