Norsk Hydro AsaShs Aktie

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WKN: 871628 / ISIN: US6565316055

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Norsk Hydro As stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Norsk Hydro As wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,168 USD aus. Im letzten Jahr hatte Norsk Hydro As einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten einen Zuwachs von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,42 Milliarden USD gegenüber 5,29 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,901 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,330 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 19 Analysten auf durchschnittlich 22,85 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 19,88 Milliarden USD in den Büchern standen.

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