Norsk Hydro ASA Aktie
WKN: 851908 / ISIN: NO0005052605
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Norsk Hydro ASA präsentiert Quartalsergebnisse
Norsk Hydro ASA wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,60 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,45 NOK je Aktie erzielt worden.
13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 12,06 Prozent auf 51,49 Milliarden NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 58,55 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 21 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 8,48 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,41 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt von insgesamt 216,71 Milliarden NOK aus im Gegensatz zu 206,47 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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