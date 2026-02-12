Ausblick: Norsk Hydro ASA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Norsk Hydro ASA lädt am 13.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,783 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,960 NOK je Aktie vermeldet.

12 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 47,96 Milliarden NOK gegenüber 54,11 Milliarden NOK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 11,36 Prozent.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,21 NOK, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 2,90 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 209,01 Milliarden NOK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 203,06 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at