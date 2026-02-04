Ausblick: Norske Skog ASA Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Norske Skog ASA Registered wird am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Norske Skog ASA Registered im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,990 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -8,790 NOK je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Norske Skog ASA Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 137,92 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,59 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 1,09 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,73 NOK im Vergleich zu -11,570 NOK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 10,49 Milliarden NOK, gegenüber 9,23 Milliarden NOK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at