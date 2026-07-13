Norske Skog ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PTK2 / ISIN: NO0010861115
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13.07.2026 07:01:06
Ausblick: Norske Skog ASA Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Norske Skog ASA Registered wird sich am 14.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,281 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 69,46 Prozent verringert. Damals waren 0,920 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,88 Milliarden NOK aus – eine Steigerung von 27,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Norske Skog ASA Registered einen Umsatz von 2,26 Milliarden NOK eingefahren.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8,61 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,76 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 12,11 Milliarden NOK, gegenüber 9,45 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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