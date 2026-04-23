Norske Skog ASA Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2PTK2 / ISIN: NO0010861115

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23.04.2026 07:01:06

Ausblick: Norske Skog ASA Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Norske Skog ASA Registered wird sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,26 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,72 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 23,74 Prozent auf 3,01 Milliarden NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,43 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,71 NOK, gegenüber 4,76 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 12,17 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,45 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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