North American Construction Group Aktie
WKN DE: A2JH58 / ISIN: CA6568111067
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: North American Construction Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
North American Construction Group wird am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,236 CAD. Dies würde einer Verringerung von 32,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem North American Construction Group 0,350 CAD je Aktie vermeldete.
North American Construction Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 350,4 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 320,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,03 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,18 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,48 Milliarden CAD aus im Gegensatz zu 1,28 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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