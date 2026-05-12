North American Construction Group Aktie
WKN DE: A2JH58 / ISIN: CA6568111067
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: North American Construction Group legt Quartalsergebnis vor
North American Construction Group gibt am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,382 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,220 CAD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 335,2 Millionen CAD aus – eine Minderung von 1,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte North American Construction Group einen Umsatz von 340,8 Millionen CAD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,46 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,18 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,43 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,28 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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