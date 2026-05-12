Ausblick: North American Construction Group legt Quartalsergebnis vor

North American Construction Group gibt am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,382 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,220 CAD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 335,2 Millionen CAD aus – eine Minderung von 1,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte North American Construction Group einen Umsatz von 340,8 Millionen CAD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,46 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,18 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,43 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,28 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at