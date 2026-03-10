Ausblick: North American Construction Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

North American Construction Group wird am 11.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,643 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,180 CAD je Aktie vermeldet.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 305,6 Millionen CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei North American Construction Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 315,1 Millionen CAD aus.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,83 CAD, gegenüber 1,65 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 1,28 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,17 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at