Northeast Bank Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PKVL / ISIN: US66405S1006
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26.04.2026 07:01:06
Ausblick: Northeast Bank Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Northeast Bank Registered gibt am 27.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,00 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 34,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,23 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite soll Northeast Bank Registered 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 61,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 29,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Northeast Bank Registered 87,4 Millionen USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,33 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 10,08 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 249,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 350,9 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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