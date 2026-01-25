Northeast Bank Registered Shs Aktie

25.01.2026 07:01:06

Ausblick: Northeast Bank Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Northeast Bank Registered wird am 26.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,45 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Northeast Bank Registered 2,74 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Northeast Bank Registered 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 54,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 39,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Northeast Bank Registered 91,3 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 10,75 USD im Vergleich zu 10,08 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 225,5 Millionen USD, gegenüber 350,9 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

