Ausblick: Northeast Bank Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Northeast Bank Registered veröffentlicht am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,68 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,11 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 57,4 Millionen USD – ein Minus von 22,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Northeast Bank Registered 73,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 11,15 USD, gegenüber 10,08 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 237,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 350,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at