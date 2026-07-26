Ausblick: Northeast Bank Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Northeast Bank Registered wird am 27.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,40 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Northeast Bank Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 3,00 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Northeast Bank Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 31,72 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 67,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 98,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 12,10 USD im Vergleich zu 10,08 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 238,0 Millionen USD, gegenüber 350,9 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at