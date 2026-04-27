Ausblick: Northern Oil Gas legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Northern Oil Gas wird am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,682 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,39 USD erwirtschaftet worden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 11,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 580,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Northern Oil Gas für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 511,4 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,47 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,390 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,25 Milliarden USD, gegenüber 2,10 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at