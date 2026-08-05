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WKN DE: A2QEP7 / ISIN: US6655313079

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Northern Oil Gas präsentiert Quartalsergebnisse

Northern Oil Gas wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

10 Analysten schätzen, dass Northern Oil Gas für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,17 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,00 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 2,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 594,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 578,0 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,83 USD je Aktie, gegenüber 0,390 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 2,26 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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