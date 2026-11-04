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WKN DE: A2QEP7 / ISIN: US6655313079

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Northern Oil Gas zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Northern Oil Gas wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,09 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Northern Oil Gas noch ein Verlust pro Aktie von -1,330 USD in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 27,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 485,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 617,7 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,28 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,390 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 2,42 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,10 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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