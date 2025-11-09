Northern Star Acquisition Aktie
Ausblick: Northern Star Acquisition legt Quartalsergebnis vor
Northern Star Acquisition wird sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,022 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 17,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 103,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 126,1 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,097 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,190 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 412,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 484,2 Millionen USD waren.
