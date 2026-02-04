Northern Star Acquisition Aktie
WKN DE: A3CRTZ / ISIN: US68622E1047
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Northern Star Acquisition präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Northern Star Acquisition wird am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Northern Star Acquisition für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,041 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.
3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 102,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 18,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 126,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,128 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,190 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 412,8 Millionen USD aus im Gegensatz zu 484,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Northern Star Acquisition Corp Registered Shs
|
04.02.26
|Ausblick: Northern Star Acquisition präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.11.25
|Ausblick: Northern Star Acquisition legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: Northern Star Acquisition stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Northern Star Acquisition stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Northern Star Acquisition Corp Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Northern Star Acquisition Corp Registered Shs
|0,82
|-2,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen tiefer -- EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.