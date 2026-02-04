Northern Star Acquisition Aktie

WKN DE: A3CRTZ / ISIN: US68622E1047

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Northern Star Acquisition präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Northern Star Acquisition wird am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Northern Star Acquisition für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,041 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 102,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 18,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 126,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,128 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,190 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 412,8 Millionen USD aus im Gegensatz zu 484,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Northern Star Acquisition Corp Registered Shs

Analysen zu Northern Star Acquisition Corp Registered Shs

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Northern Star Acquisition Corp Registered Shs 0,82 -2,28% Northern Star Acquisition Corp Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen tiefer -- EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

