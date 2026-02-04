Ausblick: Northern Star Acquisition präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Northern Star Acquisition wird am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Northern Star Acquisition für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,041 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 102,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 18,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 126,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,128 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,190 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 412,8 Millionen USD aus im Gegensatz zu 484,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

