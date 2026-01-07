Northern Technologies InternationalShs Aktie
WKN: 886100 / ISIN: US6658091094
|
07.01.2026 07:01:06
Ausblick: Northern Technologies Internationa informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Northern Technologies Internationa stellt am 08.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,050 USD aus. Im letzten Jahr hatte Northern Technologies Internationa einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie eingefahren.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 22,1 Millionen USD – ein Plus von 3,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Northern Technologies Internationa 21,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 0,260 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 90,2 Millionen USD, gegenüber 84,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
