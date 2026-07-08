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WKN: 886100 / ISIN: US6658091094

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08.07.2026 07:01:06

Ausblick: Northern Technologies Internationa legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Northern Technologies Internationa lässt sich am 09.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Northern Technologies Internationa die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,040 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Northern Technologies Internationa in dem im Mai abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,79 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 23,4 Millionen USD im Vergleich zu 21,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,150 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,000 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 92,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 84,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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