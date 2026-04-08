Ausblick: Northern Technologies Internationa vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Northern Technologies Internationa veröffentlicht am 09.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,020 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 10,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 19,1 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Northern Technologies Internationa für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 21,1 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,260 USD je Aktie, gegenüber 0,000 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 92,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 84,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at