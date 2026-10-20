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WKN: 854009 / ISIN: US6658591044

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20.10.2026 07:01:06

Ausblick: Northern Trust informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Northern Trust wird am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,87 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Northern Trust noch 2,29 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 36,91 Prozent auf 2,26 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

14 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 11,53 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 8,74 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 9,48 Milliarden USD, gegenüber 14,33 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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