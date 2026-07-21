Ausblick: Northern Trust präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Northern Trust wird am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,71 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 27,23 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,13 USD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 25,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,69 Milliarden USD gegenüber 3,60 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 11,12 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 8,74 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 9,43 Milliarden USD, gegenüber 14,33 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at