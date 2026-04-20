Ausblick: Northern Trust verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Northern Trust wird am 21.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,32 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Northern Trust noch 1,90 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,12 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 39,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,51 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,18 USD im Vergleich zu 8,74 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 8,61 Milliarden USD, gegenüber 14,33 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at