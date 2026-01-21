Ausblick: Northern Trust zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Northern Trust wird am 22.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,37 USD aus. Im letzten Jahr hatte Northern Trust einen Gewinn von 2,26 USD je Aktie eingefahren.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,06 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 44,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,68 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,68 USD je Aktie, gegenüber 9,77 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 8,04 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 15,91 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

