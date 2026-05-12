Ausblick: Northland Power informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Northland Power stellt am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,519 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 107,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Northland Power 0,250 CAD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 778,4 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 20,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Northland Power einen Umsatz von 648,5 Millionen CAD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,41 CAD im Vergleich zu -0,650 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,55 Milliarden CAD, gegenüber 2,43 Milliarden CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at