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WKN DE: A1H5MB / ISIN: CA6665111002

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Northland Power öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Northland Power präsentiert am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,106 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Northland Power noch -1,580 CAD je Aktie verloren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Northland Power in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,82 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 544,4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 554,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,857 CAD, gegenüber -0,650 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 2,60 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,43 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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