WKN DE: A1H5MB / ISIN: CA6665111002

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Northland Power präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Northland Power wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,464 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Northland Power ein EPS von 0,490 CAD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 662,5 Millionen CAD – ein Plus von 15,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Northland Power 571,9 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -1,160 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,03 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 2,37 Milliarden CAD, gegenüber 2,35 Milliarden CAD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

