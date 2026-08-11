Northland Power Aktie
WKN DE: A1H5MB / ISIN: CA6665111002
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Northland Power stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Northland Power wird am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,144 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Northland Power noch ein Verlust pro Aktie von -0,250 CAD in den Büchern gestanden.
Northland Power soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 534,1 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 509,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,19 CAD im Vergleich zu -0,650 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 2,61 Milliarden CAD, gegenüber 2,43 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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