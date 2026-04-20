Ausblick: Northpointe Bancshares gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Northpointe Bancshares wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,625 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Northpointe Bancshares noch ein Gewinn pro Aktie von 0,490 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Northpointe Bancshares nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 63,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 37,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 102,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,75 USD je Aktie, gegenüber 2,11 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 270,9 Millionen USD. Im Vorjahr waren 470,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at