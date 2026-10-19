Northpointe Bancshares Aktie

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WKN DE: A411S2 / ISIN: US66661N8864

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19.10.2026 07:01:06

Ausblick: Northpointe Bancshares legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Northpointe Bancshares veröffentlicht am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,597 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,570 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Northpointe Bancshares nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 62,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 50,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 126,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,43 USD im Vergleich zu 2,11 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 253,1 Millionen USD, gegenüber 470,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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