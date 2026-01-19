Ausblick: Northpointe Bancshares mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Northpointe Bancshares lässt sich am 20.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Northpointe Bancshares die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,610 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 65,5 Millionen USD aus – eine Minderung von 32,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Northpointe Bancshares einen Umsatz von 96,4 Millionen USD eingefahren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,17 USD im Vergleich zu 1,83 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 240,0 Millionen USD, gegenüber 391,4 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

