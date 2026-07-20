Ausblick: Northpointe Bancshares präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Northpointe Bancshares wird am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten schätzen, dass Northpointe Bancshares für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,677 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,510 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 66,5 Millionen USD aus – eine Minderung von 42,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Northpointe Bancshares einen Umsatz von 115,9 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,70 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,11 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 266,7 Millionen USD, gegenüber 470,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at